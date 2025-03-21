Англієць націлений на мадридський Реал.
Трент Александер-Арнольд, getty images
21 березня 2025, 16:59
Барселона зазнала невдачі в спробі переконати захисника Трента Александер-Арнольда перейти до клубу в статусі вільного агента цього літа.
Як повідомляє Defensa Central, 26-річний футболіст сповнений рішучості перебратися в Реал. Преса давно пов'язує Трента Александер-Арнольда з Реалом. У мадридському клубі виступає його близький друг — Джуд Беллінгем.
Варто сказати, що Александер-Арнольд є вихованцем Ліверпуля. У рідному мерсисайдському клубі Трент проводить всю свою кар'єру. У футболці "червоних" Александер-Арнольд провів 349 офіційних матчів.
Раніше повідомлялося, що у Ліверпулі, як і раніше, впевнені, що збережуть Салаха.