Іспанія

Англієць націлений на мадридський Реал.

Барселона зазнала невдачі в спробі переконати захисника Трента Александер-Арнольда перейти до клубу в статусі вільного агента цього літа.

Як повідомляє Defensa Central, 26-річний футболіст сповнений рішучості перебратися в Реал. Преса давно пов'язує Трента Александер-Арнольда з Реалом. У мадридському клубі виступає його близький друг — Джуд Беллінгем.

Варто сказати, що Александер-Арнольд є вихованцем Ліверпуля. У рідному мерсисайдському клубі Трент проводить всю свою кар'єру. У футболці "червоних" Александер-Арнольд провів 349 офіційних матчів.

Раніше повідомлялося, що у Ліверпулі, як і раніше, впевнені, що збережуть Салаха.