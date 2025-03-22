Бразилець поки що не може адаптуватися в Італії.
Douglas Luiz, getty images
22 березня 2025, 13:20
Туринський Ювентус влітку може продати півзахисника Дугласа Луїса. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, англійський Ноттінгем Форест серйозно зацікавлений в трансфері 26-річного бразильця. В свою чергу керівництво "зебр" не влаштовує рівень гри футболіста і вони не проти продати його в літнє трансферне вікно.
Нагадаємо, Дуглас Луїс перейшов до Ювентуса з Астон Вілли минулого літа за 51,5 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Дуглас Луїс відіграв за Ювентус 22 матчі.