Італія

Італійський німець може поїхати працювати на історичну Батьківщину.

Німецький фахівець Доменіко Тедеско може очолити туринський Ювентус. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, в разі якщо діючого керманича "Юве" Тіаго Мотту звільнять до кінця сезону, саме Тедеско буде розглядатися босами туринців, як пріоритетний варіант.

Останнім місцем роботи Доменіко Тедеско була збірна Бельгії, яку він залишив в січні 2025-го року. В останніх восьми матчах під керівництвом 39-річного фахівця "червоні дияволи" здобули лише одну перемогу.

Раніше Тедеско також очолював Шальке 04, московитський спартак та РБ Лейпциг.

Напередодні повідомлялося, що Тудор може очолити Ювентус.