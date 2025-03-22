Англія

Манкуніанці слідкують за німцем.

Манчестер Юнайтед цікавиться опорним півзахисником дортмундської Боруссії Феліксом Нмечею. Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

За інформацією джерела, наразі центр поля не викликає занепокоєння у головного тренера "червоних дияволів" Рубена Аморіма. Втім якщо хтось із півзахисників залишить влітку клуб, Нмеча може бути підписаний.

Зазначається, що Каземіро може покинути Манчестер Юнайтед в літнє трансферне вікно, що відкриє для німця дорогу в МЮ.

Трансфер Нмечи оцінюється керівництвом "джмелів" у 50 млн. євро.

Цього сезону Фелікс Нмеча відіграв за Боруссію Д 27 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.