Німеччина

"Чорно-жовті" можуть залишитися без єврокубків на наступну кампанію.

Боруссія Дортмунд у 26-му турі Бундесліги-2024/25 поступилася РБ Лейпциг (0:2) на виїзді.

Для "чорно-жовтих" це 11-та поразка у ході поточної кампанії чемпіонату Німеччини. Подібного з клубом не ставалося із сезону-2014/15.

Тоді дортмундці зазнали 14-ти поразок, із 42-ма очками фінішувавши на сьомій сходинці турнірної таблиці. Зараз Боруссія має 35 залікових балів і йде 11-ю.

"Чорно-жовті" ризикують уперше із сезону-2008/09 не вийти до єврокубків на наступну кампанію.