"Чорно-жовті" можуть залишитися без єврокубків на наступну кампанію.
Боруссія Дортмунд, Getty Images
16 березня 2025, 13:46
Боруссія Дортмунд у 26-му турі Бундесліги-2024/25 поступилася РБ Лейпциг (0:2) на виїзді.
Для "чорно-жовтих" це 11-та поразка у ході поточної кампанії чемпіонату Німеччини. Подібного з клубом не ставалося із сезону-2014/15.
Тоді дортмундці зазнали 14-ти поразок, із 42-ма очками фінішувавши на сьомій сходинці турнірної таблиці. Зараз Боруссія має 35 залікових балів і йде 11-ю.
"Чорно-жовті" ризикують уперше із сезону-2008/09 не вийти до єврокубків на наступну кампанію.