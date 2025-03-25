Англія

Камерунський голкіпер не проти переїзду, а манкуніанці уже шукають заміну.

Манчестер Юнайтед відкритий до продажу голкіпера Андре Онани цього літа після запиту від Саудівської Про-ліги. Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, камерунський воротар також готовий розглянути переїзд на Близький Схід.

Онана приєднався до Юнайтед у 2023 році за 44 мільйони фунтів стерлінгів, але не зміг відзначитися стабільністю, чергуючи вражаючі виступи з відвертими провалами.

Новий головний тренер МЮ Рубен Аморім планує посилення воротарської лінії, і клуб уже вів переговори щодо можливого трансферу Джеймса Траффорда з Бернлі.

Саудівська ліга робить ставку на топових голкіперів і, окрім Онана, також цікавиться бразильцями Едерсоном із Манчестер Сіті та Аліссоном із Ліверпуля.

Крім того, Манчестер Юнайтед сподівається продати в Саудівську Аравію Каземіро, який є найбільш високооплачуваним гравцем команди (£350 тисяч на тиждень).