Англія

Лондонці продовжують працювати на трансферному ринку.

Центральний захисник андалусійської Севільї Лоїк Баде влітку може перейти до лондонського Челсі. Про це повідомляє fichajes.net.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" готове заплатити Севільї за французького центрбека 30 мільйонів євро.

Зазначається, що іспанський клуб не горить бажанням відпускати свого футболіста влітку, але фінансові труднощі клубу можуть змусити їх прийняти пропозицію Челсі. В контракті Баде вказана "клаусула" — 60 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "нервіонцями" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Лоїк Баде відіграв за Севілью 24 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.