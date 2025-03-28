Англія

Серйозне підсилення для атаки "пенсіонерів".

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі прийматиме Тоттенгем в одній з варіацій лондонського дербі.

Напередодні цього протистояння атакуючий півзахисник Коул Палмер та вінгер Ноні Мадуеке відновили тренування в загальній групі "пенсіонерів" після травм.

Обидва гравці повернулися до занять сьогодні, 28 березня, що є важливим підсиленням для "синіх" напередодні вирішальних матчів сезону.

Матч Челсі — Тоттенгем відбудеться 3 квітня о 22:00 за київським часом.