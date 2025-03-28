Англія

Керманич "пенсіонерів" був розгніваний грою першої команди у контрольному тренувальному спарингу.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі прийматиме Тоттенгем в одній з варіацій лондонського дербі, проте підготовка "пенсіонерів" до цієї гри проходить не без сюрпризів.

Як повідомляє The Chelsea Spot, під час тренування у середу, 26 березня, перша команда Челсі зазнала нищівної поразки у спарингу від юнаків із Челсі U-16 та U-21 із рахунком 0:3. Дублем відзначився 19-річний Доннелл Макніллі, а ще один гол забив 16-річний Чізарам Езенвата.

За інформацією джерела, головний тренер Челсі Енцо Марески був настільки розлючений своїми "зірковими" підопічними, що скасував вчорашній вихідний для усієї першої команди.

Матч Челсі — Тоттенгем відбудеться 3 квітня о 22:00 за київським часом. Раніше повідомлялося, що Коул Палмер, Ноні Мадуеке та Ніколас Джексон повернулися до командних тренувань "синіх".