Іспанія

Іспанський вінгер може перейти до Баварії, яка готова вдовольнити його апетити.

Зірковий вінгер збірної Іспанії та Атлетіка Більбао Ніко Вільямс із великою ймовірністю змінити клубну прописки влітку та вирушить на підвищення на тлі великого інтересу до нього з боку європейських грандів, включно з мюнхенською Баварією та каталонською Барселоною.

Як повідомляє El Nacional, 22-річний іспанець очікує від каталонського клубу зарплату в 10 мільйонів євро на рік – саме стільки готова запропонувати йому Баварія.

Однак Барселона наразі не готова виконати ці умови, оскільки це зробить Вільямса третім за рівнем зарплати в команді після Роберта Левандовські та Френкі де Йонга.

У цьому сезоні Ніко Вільямс зіграв 36 матчів за Атлетік Більбао, забив 9 голів і віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося про предметний інтерес до іспанського вінгер від лондонських Арсеналу та Челсі.