Іспанський вінгер може перейти до Баварії, яка готова вдовольнити його апетити.
Ніко Вільямс, Getty Images
24 березня 2025, 20:59
Зірковий вінгер збірної Іспанії та Атлетіка Більбао Ніко Вільямс із великою ймовірністю змінити клубну прописки влітку та вирушить на підвищення на тлі великого інтересу до нього з боку європейських грандів, включно з мюнхенською Баварією та каталонською Барселоною.
Як повідомляє El Nacional, 22-річний іспанець очікує від каталонського клубу зарплату в 10 мільйонів євро на рік – саме стільки готова запропонувати йому Баварія.
Однак Барселона наразі не готова виконати ці умови, оскільки це зробить Вільямса третім за рівнем зарплати в команді після Роберта Левандовські та Френкі де Йонга.
У цьому сезоні Ніко Вільямс зіграв 36 матчів за Атлетік Більбао, забив 9 голів і віддав 7 результативних передач.
Раніше повідомлялося про предметний інтерес до іспанського вінгер від лондонських Арсеналу та Челсі.