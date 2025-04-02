Англія

Вирішальний гол забив колишній гравець "червоних дияволів" Ентоні Еланга.

В рамках поєдинку 30 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Ноттінгем Форест. Перед початком сезону навряд би хтось повірив, що "червоні дияволи" будуть йти в нижній частині турнірної таблиці, а "лісники" боротися за потрапляння у Лігу чемпіонів. Рубен Аморім навіть вийшов на мат з двома опорниками: Мануелем Угарте та Каземіро.

Обидві команди активно розпочали матч, а перший гол не змусив себе довго чекати. Еланга втік через все поле після невдалого кутового у виконанні МЮ й пробив в правий від себе кут з лінії штрафного — Онана був безсилий. 1:0. Гості одразу побігли в атаку: Далот класно прорвався правим флангом й навісив в район одинадцятиметрової позначки — Фернандеш пробив головою, але прямо до рук Селсу.

Команда Рубена Аморіма володіла м'ячем, але й Ноттінгем Форест не відмовлявся від думки про збільшення переваги. "Червоні дияволи" могли встановити паритет в середині тайму, коли Далот пробив головою після подачі з кутового, але Ноттінгем Форест врятувала поперечина. Наприкінці тайму травму отримав Ола Айна, а Нуну Санту провів одразу подвійну заміну, перейшовши на гру у п'ять захисників.

Команди відправились відпочивати за рахунку 1:0, а початок другого тайму пройшов за низьких швидкостей. Юнайтед наче й намагався створити небезпеку, але робив це якось непереконливо, тому й моментів не мав. В середині другої половини декілька поспіль ударів завдав Алехандро Гарначо, але більшості забракло точності, а найнебезпечніший заблокував супротивник.

Манчестер Юнайтед мав непоганий шанс забити в компенсований час, коли Доргу класно навісив на дальню стійку, а Магвайр пробив головою — м'яч відлетів убік, ніби в Гаррі квадратна голова. Захисник мав ще один шанс трохи пізніше. Магвайр виграв боротьбу в чужому штрафному й пробив, але Мурільйо вибив м'яч з пустих воріт. Манчестер Юнайтед так й не зміг забити, тому фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів.

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Еланга, 5

Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Морено, 39), Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Єйтс, Андерсон (Домінгес, 67) — Еланга (Соса, 86), Гіббс-Вайт, Даніло (Морато, 40) — Авонії (Сангаре, 85)

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Магвайр, 88), де Лігт, Мазрауї — Далот, Каземіро (Еріксен, 59), Угарте (Гойлунн, 46), Доргу — Фернандеш, Гарначо — Зіркзе (Маунт, 79)

Попередження: Вільямс — Каземіро, Гарначо, Еріксен