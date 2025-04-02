Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками перед завершальною частиною сезону.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував мету команди на заключну частину сезону.

"Гравці з першого дня віддають все, це фантастично. Ставлення, поведінка завжди були на висоті, у кожній грі, щодня. Вони знають, наскільки це важливо. Кожна гра стає важливою. Сподіваюся, ми зможемо завершити сезон там, де ми зараз.

Кваліфікація команди до Ліги чемпіонів важлива для росту цих молодих гравців. Якщо ми зможемо фінішувати в топ-4 чи топ-5, це буде фантастично для вболівальників та клубу.

Ми ведемо цей клуб туди, де він завжди був. Для гравців це також важливо, тому що вони можуть усвідомити роботу, яку виконали", — наводить слова Марески football.london.

Свій найближчий матч Челсі проведе проти Тоттенгема. Гра відбудеться завтра, 3 квітня, о 22:00 за Києвом.

Після 29 турів Челсі набрав 49 очок і посідає четверте місце в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на один бал.