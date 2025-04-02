Англія

"Каноніри" мають серйозні наміри влітку підсилитися талановитим лівим вінгером Атлетіка Більбао.

Арсенал активно розглядає можливість літнього трансферу крайнього нападника збірної Іспанії та Атлетіка Більбао Ніко Вільямса, перейшовши до конкретних дій в цьому напрямку.

Як повідомляє видання The Guardian, новий спортивний директор "канонірів" Андреа Берта вже провів перші переговори з агентом Феліксом Тайнтою, який представляє інтереси 22-річного іспанського вінгера, та обговорив з ним умови підписання його клієнта.

Лондонський клуб стежив за Вільямсом-молодшим упродовж останніх двох років і навіть розглядав варіант його підписання минулого літа, однак тоді Ніко вирішив залишитися в Атлетіку ще на один сезон. Очікується, що цього літа Ніко Вільямс буде готовий до зміни клубу, а його клаусула складає 58 мільйонів євро.

Також предметний інтерес до талановитого іспанця проявляють Барселона, Баварія та Челсі, але ці трансферні перегони виграє той, хто задовольнить фінансові умови гравця щодо особистого контракту.

Також зазначається, окрім Вільямса, Арсенал шукає підсилення на позицію форварда. "Каноніри" розглядають Віктора Дьокереша зі Спортінга та Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг. У півзахисті клуб близький до підписання Мартіна Субіменді з Реала Сосьєдад за 50,2 млн фунтів стерлінг. Водночас, ймовірно, команду залишать Томас Парті та Жоржиньйо вільними агентами.