Англія

Потенційно великі втрати для "канонірів" напередодні протистояння з Реалом Мадрид у Лізі чемпіонів.

У рамках 30-го туру АПЛ Арсенал на власному полі здобув перемогу у дербі над Фулгемом з рахунком 2:1, проте не обійшлося для "канонірів" без поганих новин — під час гри довелося здійснити дві вимушені заміни через пошкодження Габріела Магальяеса і Юррієна Тімбера.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета відповів на питання щодо стану двох основних своїх захисників.

"Габріел відчув щось у підколінному сухожиллі. Ми поки не знаємо, наскільки це серйозно.

Юррієн Тімбер мав труднощі ще на початку гри. Він не зміг продовжити… Ми оцінюватимемо стан обох гравців вже у середу", — цитує слова Мікеля Артети журналіст Фабріціо Романо.

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