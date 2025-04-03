Англія

Мінімальна звитяга "червоних" в мерсисайдському дербі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився за підсумками матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном (1:0). Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Із цим суперником дуже, дуже складно грати через його стиль гри. Це стосується не тільки нас, а й будь-якої іншої команди, тому що вони не програвали дев'ять матчів поспіль. Дуже хороший тренер повернув їх до життя.

Проти них складно грати, враховуючи кількість ударів, які вони блокують, зусилля, яких вони докладають для оборони у своєму штрафному майданчику, і загрози, які вони створюють під час контратак. Але наші хлопці проявили неймовірний характер, я думаю, ми створили більше моментів, ніж у виїзному матчі, і в підсумку забили хороший гол та зіграли на нуль.

Сьогоднішня гра мені сподобалася більше, ніж виїзний матч. Я відчував, що ми наближаємося до голу, але є причина, з якої вони майже ніколи не пропускають. Вони захищаються великими силами, і в них є гравці, які дуже сильні в блокуванні ударів. Ми знали, що якщо хочемо виграти цей матч, то маємо зіграти на нуль. Забити більше одного гола було б дуже складно.