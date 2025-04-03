Мінімальна звитяга "червоних" в мерсисайдському дербі.
Арне Слот, getty images
03 квітня 2025, 11:46
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився за підсумками матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном (1:0). Його слова наводить офіційний сайт "червоних".
"Із цим суперником дуже, дуже складно грати через його стиль гри. Це стосується не тільки нас, а й будь-якої іншої команди, тому що вони не програвали дев'ять матчів поспіль. Дуже хороший тренер повернув їх до життя.
Проти них складно грати, враховуючи кількість ударів, які вони блокують, зусилля, яких вони докладають для оборони у своєму штрафному майданчику, і загрози, які вони створюють під час контратак. Але наші хлопці проявили неймовірний характер, я думаю, ми створили більше моментів, ніж у виїзному матчі, і в підсумку забили хороший гол та зіграли на нуль.
Сьогоднішня гра мені сподобалася більше, ніж виїзний матч. Я відчував, що ми наближаємося до голу, але є причина, з якої вони майже ніколи не пропускають. Вони захищаються великими силами, і в них є гравці, які дуже сильні в блокуванні ударів. Ми знали, що якщо хочемо виграти цей матч, то маємо зіграти на нуль. Забити більше одного гола було б дуже складно.
Гол Жоти? Евертону нелегко забивати. Відмінний гол, згідно з правилами, це був гол, тож ніхто не повинен скаржитися. Питання виникають завжди, але добре, що у нас є правила. Принаймні, по телевізору щойно показали, що це чистий гол.
Я був би засмучений, якби ми пропустили такий гол, але тоді я був би засмучений самим правилом, а не його застосуванням. Саме по собі це правило викликає розчарування, тому що, на мій погляд, правила повинні допомагати атакувальній команді", — сказав Слот.
Зазначимо, що Віталій Миколенко вийшов в стартовому складі Евертона та провів повний матч проти Ліверпуля.