Англія

Француз у затінку нідерландця.

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате висловився про капітана "червоних" Вірджила ван Дейка. Його слова наводить Sky Sports.

"Ми знаємо, наскільки сильний Вірджил, наскільки він особливий і що він робить протягом багатьох років. Він дуже якісний гравець. Я багато чого перейняв від нього. Він дав мені багато порад, коли я тільки прийшов у клуб.

Як я вже говорив, одного разу я стану кращим за нього, тому я щодня дуже старанно працюю, щоб домогтися цього.

Вражає, скільки разів я міг отримати приз найкращому гравцеві матчу в цьому сезоні. Грати з Вірджілом — це здорово, тому що він дуже сильний, але часом люди думають, що грає тільки він. Ні, я взагалі-то теж граю. Я теж провів хороший матч — але ні, є ж Вірджіл.

Я не заздрю, просто дивіться матчі — вони відкриють вам правду", — сказав Конате.

Цього сезону Ібраїма Конате відіграв за Ліверпуль 35 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.