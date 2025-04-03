Англія

Футболіст травмувався в матчі АПЛ.

Захисник Арсеналу Габріел Магальяес пропустить залишок сезону через травму, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, бразильцеві знадобиться операція на підколінному сухожиллі. Очікується, що він повернеться на початку наступного сезону.

Нагадаємо, Габріел отримав травму під час гри з Фулгемом (1:0) в матчі АПЛ.

У сезоні-2024/2025 він забив три голи в 28 матчах Прем'єр-ліги.

Дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Фулгем ви можете на Football.ua.