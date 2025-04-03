Англія

Футболіст залишиться в команді щонайменше до 2026 року.

Захисник Ньюкасла Фабіан Шер продовжив контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт "сорок".

Оновлена угода швейцарця розрахована до літа 2026-го, а чинна угода спливала наприкінці сезону.

​У сезоні-2024/2025 швейцарський захисник забив два голи в 25 матчах Прем'єр-ліги. Загалом, з моменту приєднання до клубу у 2018 році, він відзначився 16 голами в 186 матчах Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялось, що Ісак відхилив пропозицію Ньюкасла та може перейти в Ліверпуль.