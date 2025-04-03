Англія

Коул допоміг Енцо Фернандесу уразити ворота Тоттенгема в АПЛ.

Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер відзначився гольовою передачею в домашньому матчі проти Тоттенгема в 30-му турі АПЛ-2024/25.

Підопічні Енцо Марески відкрили рахунок у поєдинку на 50-й хвилині зусиллями Енцо Фернандеса. Для Палмера цей асист за "синіх" був першим із 1-го грудня 2024 року (АПЛ, Челсі — Астон Вілла 3:0).

Зазначимо, що 22-річний англієць проводить свій 34-й матч у сезоні-2024/25 (всі турніри). У ході поточної кампанії він відзначився 14-ма результативними ударами й сімома гольовими передачами.

Слідкуйте за завершенням поєдинку Челсі — Тоттенгем у нашій текстовій онлайн-трансляції.