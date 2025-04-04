Англія

Наставник "шпор" висловився після лондонського дербі.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (0:1).

"Складна гра, але так завжди, коли приїжджаєш сюди. Поєдинок був рівним, нам довелося багато боротися, щоб залишатись у грі, й, гадаю, з цим ми впорались непогано. Звісно, Вікаріо зробив важливий сейв, нам доводилося міцно оборонятися в деякі моменти. У контратаках ми теж становили загрозу, можливо, нам слід було бути більш холоднокровними в останній третині поля. Але загалом ми були в грі.

Потім пропустили дуже прикрий гол — ми робимо це занадто часто, і це нам дорого коштує. Це дуже засмучує. Але реакція команди була хороша, позитивна. Ми зрівняли рахунок, але гол скасували. Також мали кілька гольових моментів під кінець. Тож, так, дуже прикро, що не вдалося взяти бодай щось у цьому матчі", – сказав Постекоглу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Тоттенгем.