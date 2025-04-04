Англія

Наставник "шпор" незадоволений суддівством у матчі проти "синіх".

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (0:1).

"VAR вбиває футбол. Це вже не та гра, що була раніше. Ми всі бачили, як напередодні Джеймс Тарковські з Евертона не був вилучений за грубу гру, і я гарантую вам, що якби цей арбітр був на VAR, результат був би іншим.

Гравці стоять чекають на поле 12 хвилин, доки судді ухвалять рішення. Це просто вбиває гру, але нікого це не хвилює, вони просто люблять драму та суперечки, і я впевнений, що 24 години обговорюватимуть цей момент, і це те, чого всі хочуть — їх насправді не цікавить, що це вбиває видовищність.

Якщо суддя бачить момент, а потім йому потрібно переглядати його протягом шести хвилин, що тут незрозумілого? Ми це приймаємо і маємо мати на увазі", — цитує BBC Постекоглу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Тоттенгем.