Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри зі "шпорами".

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Тоттенгема (1:0).

"Результат важливий, тому що ми близькі до завершення сезону. У той же час ми намагаємося досягати результату, граючи так, як хочемо. У якісь моменти командна гра була дуже гарна. Нам не подобається, коли гра закінчується так, як зараз. Але якщо ми хочемо стати великою командою, треба вміти перемагати брудно, некрасиво.

Загалом, гадаю, це була дуже хороша гра. Ми заслужено перемогли, створили достатньо моментів, щоб забити вже в першому таймі. В останні десять хвилин команда продемонструвала старання, згуртованість, дух і це те, що нам потрібно.

Якщо говорити про результати, то, звичайно, важливо вийти в Лігу чемпіонів, але особисто я намагаюся помічати, як ми вдосконалюємося з кожним днем. Я бачу, що команда стає все кращою і кращою", — наводить слова Марески ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Тоттенгем.