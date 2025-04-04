Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 3 квітня 2025 року.

Челсі в рамках 30-го туру АПЛ-2024/25 впорався з Тоттенгемом на Стемфорд Брідж.

Протягом першого тайму поєдинку командам не вдалося відкрити рахунок. По перерві Енцо Фернандес вивів господарів поля вперед. Гості пізніше відновили паритет зусиллями Пап Матар Сарра, але взяття воріт було скасовано через порушення правил. Фінальний свисток зафіксував п'яту поспіль домашню звитягу "синіх" у чемпіонаті Англії.

Челсі йде четвертим у турнірній таблиці АПЛ, тоді як Тоттенгем перебуває на 14-й сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Тоттенгем у рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Челсі — Тоттенгем 1:0

Гол: Фернандес, 50



Челсі: Санчес — Гюсто, Колвілл, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Дьюзбері-Голл, 90+1) — Нету, Палмер (Адарабіойо, 90+1), Санчо (Мадуеке, 68) — Джексон (Джеймс, 82).



Тоттенгем: Вікаріо — Спенс, Ромеро, ван де Вен (Порро, 88), Удоджі — Бергвалль (Сарр, 64), Бентанкур, Меддісон (Тель, 87) — Одобер (Джонсон, 64), Соланке, Сон Хин Мін.



Попередження: Чалоба, Джексон, Кукурелья, Нету, Палмер — Ромеро, Сарр, Порро, Джонсон, Спенс