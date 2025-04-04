Англія

Нідерландець відповів легенді Ліверпуля.

​Після перемоги Ліверпуля над Евертоном (1:0) капітан команди Вірджил ван Дейк відповів на коментарі колишнього нападника мерсисайдців Майкла Оуена. Оуен припустив, що, хоча виграш АПЛ буде значним досягненням, нещодавні поразки в Лізі чемпіонів та фіналі Кубка ліги можуть залишити "гіркий присмак". ​

"Ви хочете сказати, що сезон більше не буде особливим? Я думаю, ми повинні трохи змінити цю думку. Ми боремося за найбільший приз сезону, над яким працювали так наполегливо. Двадцять команд прагнуть бути на вершині Прем'єр-ліги. Ми маємо вісім ігор попереду, знаємо, що на кону, і повинні насолоджуватися цим шляхом. Це все ще виглядає дуже особливим у моїх очах", — сказав ван Дейк.

За вісім турів до завершення АПЛ Ліверпуль випереджає Арсенал на 12 очок.