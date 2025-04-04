Англія

Манкуніанці вирішили судитись із лігою.

​Манчестер Сіті подав новий судовий позов проти АПЛ, звинувачуючи лігу в несправедливому трактуванні правил на користь Арсеналу, Брайтона, Евертона та Лестера.

Сіті наполягає на тому, що ці клуби отримали значні позики від своїх акціонерів — Арсенал (£259 млн), Брайтон (£406,5 млн), Евертон (£450 млн) та Лестер (£265 млн). Манчестер Сіті стверджує, що ці фінансові вливання не піддаються такому ж суворому контролю, як спонсорські угоди, пов'язані з власниками клубів, це творює економічну нерівність та дискримінацію.

Раніше незалежний трибунал визнав деякі правила АПЛ щодо пов'язаних сторін (APT) "недійсними та такими, що не підлягають виконанню". Однак Сіті стверджує, що ліга незаконно намагалася змінити ці правила, що, на їхню думку, продовжує економічні спотворення та дискримінацію. Клуб також критикує АПЛ за відсутність консультацій з незалежними експертами при оцінці ринкової вартості позик акціонерів та за надання прискореного періоду для конвертації цих позик у капітал. ​

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті націлився на молодого таланта ПСЖ.