Найкращий бомбардир парижан може стати гравцем "містян".
Мамаду Сангаре, Getty Images
04 квітня 2025, 12:11
Нападник молодіжної команди ПСЖ Мамаду Сангаре у літнє трансферне вікно може стати гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хоукінс.
За інформацією джерела, керівництво "містян" хоче скористатися тим, що у 18-річного француза закінчується контракт влітку 2025 року і має намір підписати його вільним агентом.
При цьому зазначається, що якщо Сіті досягне успіху, то футболіст залишиться у Франції і виступатиме за Труа на правах оренди — у клубів однакові власники.
Нинішнього сезону Сангаре провів 11 матчів за молодіжний склад, у яких забив десять голів та віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ перебуває за крок від побиття історичного рекорду Мілана.