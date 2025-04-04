Франція

Найкращий бомбардир парижан може стати гравцем "містян".

Нападник молодіжної команди ПСЖ Мамаду Сангаре у літнє трансферне вікно може стати гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хоукінс.

За інформацією джерела, керівництво "містян" хоче скористатися тим, що у 18-річного француза закінчується контракт влітку 2025 року і має намір підписати його вільним агентом.

При цьому зазначається, що якщо Сіті досягне успіху, то футболіст залишиться у Франції і виступатиме за Труа на правах оренди — у клубів однакові власники.

Нинішнього сезону Сангаре провів 11 матчів за молодіжний склад, у яких забив десять голів та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ перебуває за крок від побиття історичного рекорду Мілана.