Англія

Тренер висловився про відхід легенди.

Пеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті, прокоментував відхід хавбека Кевіна Де Брюйне із манкуніанського клубу влітку цього року.

"Сумний день. І водночас радісний – через те, що ми прожили цей час із Кевіном, що він дав усім нам, через його людяність.

Немає потреби розповідати про його успіхи з клубом за останнє десятиліття – це неможливо уявити без нього.

Сумний день, бо частина нас іде. Як було, коли пішов Венсан Компані, Серхіо Агуеро або Давид Сільва, які зробили такий великий внесок... Я можу назвати ще імена, ці троє як приклади.

Це сумний день. Але у нас попереду ще як мінімум 10 ігор, я сподіваюся – 11, з них – шість вдома, ми зможемо ними насолодитися з нашими вболівальниками, і Кевін отримає – я впевнений – любов і визнання, на які він заслуговує від усіх нас і вболівальників.

Де Брюйне – один із найбільших півзахисників, які коли-небудь грали в цій країні, і, гадаю, у складі Ман Сіті, у цьому немає жодних сумнівів.

Найбільший чи найбільший? Завжди потрібно бути обережним, говорячи про неймовірних гравців, які грали тут за останні 20-30 років. Але слухайте, немає жодних сумнівів, що він один із найбільших – через його стабільність у важливих іграх та всіх інших, він був гаразд кожні три дні весь цей час, жодних сумнівів.

Його передачі, голи, бачення в останній третині поля складно замінити. Кожен може зробити одну круту дію, дві дії або віддати асист, але робити це стільки років – ось що робить її унікальною.

Зрештою, все це бізнес – гравці повинні добре виступати, тренер має добре проявляти себе. Але жодна людина не може заявляти, що виступи Кевіна за останнє десятиліття не були визначними! Ми виграли дуже багато трофеїв, і він був залучений до кожного з них завжди.

Я думаю, ми запам'ятаємо його як частину цього клубу. Ман Сіті сказав йому, що двері відчинені для нього до кінця життя. Хоч би що він хотів зробити тут, десь ще – він частина сім'ї цього клубу. Вплив деяких гравців виходить за межі того, що вони роблять на полі, і Кевін – один із таких футболістів", — сказав Де Брюйне.

Кевін Де Брюйне приєднався до Манчестер Сіті в серпні 2015 року. Він провів свій 400-й матч за клуб у переможному поєдинку проти Вест Гема з рахунком 4:1. Загалом, на той момент він зіграв 400 матчів, забив 106 голів та зробив 174 асисти.