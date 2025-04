Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем березня в АПЛ, повідомляє пресслужба ліги.

Загалом у березні 2025 року Бруну Фернандеш забив два голи та зробив два асисти в Прем'єр-лізі.

Фернандеш обійшов у голосуванні: Ентоні Елангу (Ноттінгем), Ніколу Міленковича (Ноттінгем Форрест), Деклана Райса (Арсенал), Яна Паула ван Геке (Брайтон) та Жана-Рікнера Белльгарда (Вулвергемптон).

Bruno Fernandes at his very best 🔝 pic.twitter.com/IXmUlHaqD9