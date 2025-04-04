Визначено найкращого гравця березня в АПЛ.
Бруну Фернандеш, Getty Images
04 квітня 2025, 13:36
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем березня в АПЛ, повідомляє пресслужба ліги.
Загалом у березні 2025 року Бруну Фернандеш забив два голи та зробив два асисти в Прем'єр-лізі.
Фернандеш обійшов у голосуванні: Ентоні Елангу (Ноттінгем), Ніколу Міленковича (Ноттінгем Форрест), Деклана Райса (Арсенал), Яна Паула ван Геке (Брайтон) та Жана-Рікнера Белльгарда (Вулвергемптон).
Бруну Фернандеш провів 44 матчі у сезоні-2024/2025, забивши 16 голів та віддавши 16 результативних передач.