Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 6 квітня та розпочнеться о 16:00.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 Брентфорд прийматиме на власному полі Челсі. Обидві лондонські команди мають свої причини боротися за очки: одні – за шанс увірватися у верхню частину таблиці, інші – за повернення до Ліги чемпіонів.

НЕДІЛЯ, 6 КВІТНЯ, 16:00. БРЕНТФОРД КОММ'ЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

"Бджоли" Томаса Франка підходять до лондонського дербі після важкої поразки в Ньюкаслі, яка стала першою виїзною їхньою невдачею у 2025 році Повернення додому мало б надихнути столичну команду, однак на домашній арені Брентфорда триває чорна смуга – вже сім матчів поспіль без перемог у Прем'єр-лізі. Вперше з травня 2024 року "бджоли" не можуть втримати свої ворота на замку вдома, а перемогти Челсі тут їм не вдається вже цілих 87 років!

З особливою увагою українські вболівальники стежитимуть за можливим виходом на поле Єгора Ярмолюка. Молодий хавбек збірної України отримує дедалі більше довіри й може стати тією креативною іскрою для атакуючої зв'язки Браяна Мбемо та Йоана Вісса, яка допоможе Брентфорду повернути віру у власні сили. Однак враховуючи зіграні українцем 83 хвилини посеред тижня з "сороками" на ймовірне повернення Матіаса Єнсена після хвороби, з великою ймовірністю Єгор сьогодні залишиться на лаві для запасних.

Челсі, своєю чергою, повернувся з міжнародної паузи з мінімальною, але важливою перемогою над Тоттенгемом. Команда Енцо Марески продовжує гонку за бажаною Лігою чемпіонів і наразі перебуває на четвертій сходинці. Але успіхи "пенсіонерів" на виїзді залишають бажати кращого – гравці Челсі не можуть перемогти на чужому полі з грудня минулого року, програвши останні чотири матчі поспіль. Хороші новини для Брентфорда, чи не так?

Окрім травмованого Ромео Лавії, у заявці гостей, звісно, не буде нашого Михайла Мудрика – він продовжує відбувати тимчасове відсторонення після скандального позитивного допінг-тесту. Проте повернення Ріса Джеймса, Коула Палмера, Ноні Мадуеке та Ніколаса Джексона додають Маресці оптимізму та дозволяють майже повністю залишити кадрові проблеми у минулому.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,19, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 3,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ БРЕНТФОРД : Флеккен — ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер — Нергор, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шейд — Вісса ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Мадуеке, Палмер, Нету — Джексон Не зіграють: Карвалью, Дасілва, Густаво Нуньєс, Ігор — Мудрик, Лавія Під питанням: Гікі, Єнсен, Генрі — ...

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