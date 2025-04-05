Англія

Завершилися три матчі чергового туру чемпіонату Англії.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 у суботу, 5 квітня, відбулися ще три матчі.

Еванілсон допоміг Борнмуту уникнути поразки від Вест Гем Юнайтед у Лондоні.

Вест Гем — Борнмут 2:2

Голи: Фюллькруг, 61, Боуен, 68 — Еванілсон, 38, 79

Вест Гем: Ареола — Тодібо (Мавропанос, 84), Кілман, Альварес (Солер, 54) — Ван-Біссака, Пакета, Ворд-Праус, Соучек (Фюллькруг, 54), Скарлз (Емерсон, 46) — Кудус (Л. Гільєрме, 84), Боуен

Борнмут: Кепа — Сміт (Гілл, 67), Забарний (Сенесі, 78), Гюйсен, Керкез — Адамс, Кук — Уаттара (Вінтерберн, 78), Скотт (Брукс, 67), Семеньйо — Еванілсон (Джеббісон, 90)

Попередження: Ворд-Праус, Кудус — Кук, Сміт

Вулвергемптон у вольовому стилі впорався з Іпсвіч Таун на виїзді.

Іпсвіч — Вулвергемптон 1:2

Голи: Делап, 17 — Сарабія, 72, Ларсен, 84

Іпсвіч: Палмер — Туанзебе (Девіс, 83), О'Ши, Берджесс, Таунсенд (Чаплін, 82) — Морсі, Каюсте (Філоджин, 84) — Джонсон, Броудгед (Тейлор, 65), Енсісо — Делап (Гірст, 83)

Вулвергемптон: Са — Доерті (Гомеш, 65), Агбаду, Тоті — Семеду, Гомес, Андре, Аїт-Нурі (Буено, 88) — Мунетсі, Бельгард (Сарабія, 65) — Ларсен (Джига, 90+8)

Попередження: Палмер, Енсісо — Андре, Ларсен

Зазначимо, що сьогодні ж, вже о 19:30 за Києвом, Астон Вілла прийматиме Ноттінгем Форест.