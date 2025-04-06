Англія

Невтішний прогноз для Ліверпуля від Петі.

Еммануель Петі, колишній французький футболіст, висловився про перспективи Ліверпуля після відходу лідерів.

"Питання не тільки в тому, кого Ліверпуль збирається підписати на заміну Александер-Арнолду, вони стикаються з перспективою втрати всього свого правого флангу.

З урахуванням того, що Мо Салах і Трент Александер-Арнолд потенційно йдуть, їм доведеться перебудовувати його. Вся ця хімія піде прахом, як ви її заміните? Це робить підписання нового правого захисника і правого вінгера терміновим пріоритетом для Ліверпуля цього літа.

Арне Слот не захоче втрачати двох зіркових гравців після одного сезону. Двох гравців, які зіграють величезну роль у завоюванні клубом титулу, якщо тільки не станеться щось божевільне. Наслідки втрати цих хлопців будуть величезними. Дуже важливо, щоб той, хто замінить Александер-Арнолда і, можливо, Салаха, підходив клубу. Їм потрібно підписати правильних гравців", — сказав Петі.