Англія

Захисник збірної України впорався із Мохамедом Салахом у 30 турі АПЛ.

Евертон втратив 9-матчеву безпрограшну серію в АПЛ, але традиційно створив Ліверпулю проблеми. У Миколенка на дербі завжди чітке завдання – стримати Салаха. Українець класно захищається один в один проти зіркового вінгера, однак Мохамед коли-не-коли все одно відзначається у воротах "ірисок". Вчора не вдалось. Єгиптянин залишився повністю непомітним.

Ліверпуль — Евертон 1:0 Відео гола та огляд матчу

Миколенко дуже щільно діяв проти свого опонента. Як тільки Салах отримує м'яч – Віталій вже на нозі. Лідер Ліверпуля кілька разів намагався піти у дриблінг, але впирався в нашу стіну (0 вдалих спроб з 5). У Мо 80% програних дуелей, 19 втрат, один удар і жодного ключового пасу. Щоб уникнути нав'язливої опіки Миколенка, Салах почав швидко позбуватись від м'яча. Здебільшого, це були передачі назад, адже придумати щось цікаве часу він не мав.

Як наслідок, алгоритми статистичних порталів вивели Салаху найнижчу оцінку на полі. Такі матчі – катастрофа для Мохамеда. Після вильоту з Ліги чемпіонів залишитися в пулі претендентів на Золотий м'яч можна лише за умови феєричної гри в кожному поєдинку до кінця сезону.

Натомість в активі Миколенка 4 відбирання, 8 виносів, 2 підбирання, перехоплення та заблокований удар Мак Аллістера, який ледь не завершився травмою. Чудова робота.

Англійські ЗМІ в один голос хвалять Віталія (оцінки 6-7) за те, що він закрив єгипетську суперзірку та віддав усього себе на полі. Вболівальники приєднуються, ось найбільш залайкані пости:

"Віталій Сергійович Миколенко спустошує кишені, щоб передягнутись"

Vitaliy Serhiyovych Mykolenko emptying his pockets before getting changed pic.twitter.com/vueZo5JzhP — Alex Vollo (@AlexVolloFPL) April 2, 2025

"Миколенко в цей вечір просто фантастичний. Чудовий перфоманс"

Mykolenko absolutely superb tonight, great performance 🫡🇺🇦 — Everton Blue Army (@EvertonBlueArmy) April 2, 2025

"Миколенко в першому таймі"

Mykolenko in the first half pic.twitter.com/HwG2QfHk6p — Alex Vollo (@AlexVolloFPL) April 2, 2025

"Миколенко – криптоніт для Салаха, дуже кумедно"

Mykolenko being Salah’s kryptonite, very funny bit — G_mble (@G_mble9) April 2, 2025

"У третьому дербі поспіль Миколенко зробив з Салаха посередність. Кажіть, що хочете, але він завжди закриває Салаха"

I’ll say this positive now he’s gone off



For the 3rd derby in a row Mykolenko has made Salah look bang average, say what you want about him he’s always Keeps Salah quiet — PAWS (@PAWS_S44_TOFFEE) April 2, 2025

"Миколенко – найкращий гравець матчу, на мою думку. Вся лінія оборони, заради правди, відіграла грандіозно. Але він вийшов після пошкодження та сховав Салаха собі в кишеню, а ще зробив кілька важливих відбирань і блоків. Чудовий захисник, коли це його день".

Mykolenko was my MOTM for us tonight 👏👏



All the back 4 were immense to be fair



But just been injured and pocketed Salah and made some key tackles and blocks



Great defender on his day — . (@ITalkEverton) April 2, 2025

Водночас журналісти та вболівальники ставлять претензії, що Миколенко слабко працює на атаку. Не дуже зрозуміло, що взагалі міг запропонувати українець проти Ліверпуля, коли його команда володіла м'ячем 26% і лічені рази переходила центр поля. Віталій на інстинктах виконав низку прострілів у штрафний майданчик, але адресатів не знайшов. Ще один перспективний вихід судді зупинили через офсайд.

До кінця квітня на Миколенка чекає ще чотири серйозні перевірки: Сака з Арсеналом, Еланга з Ноттінгем Форест, Савіньйо (скоріш за все) з Манчестер Сіті та хтось з вінгерів Челсі.