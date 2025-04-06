Англія

Коментар тренера після гри АПЛ.

Енцо Мареска, головний тренер Челсі, прокоментував 0:0 з Брентфордом в матчі АПЛ.

"Думаю, загалом ми провели гарний матч. Ми грали у четвер, матч був важким, сонячна погода. Суперник намагався збити темп гри.

Ми зробили достатньо для перемоги, завдали понад 20 ударів. Єдине, чого нам не вистачило – це забитого гола, але я задоволений грою", — сказав Мареска.

Раніше повідомлялось, що Фофана через травму більше не зіграє за Челсі цього сезону.