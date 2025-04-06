Англія

Відбулися чергові матчі чемпіонату Англії.

Сьогодні, 6 квітня, відбуваються матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі лондонський Челсі в гостях не зміг обіграти Брентфорд. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі та відіграв на полі 66 хвилин.

Брентфорд — Челсі 0:0

Брентфорд: Флеккен — Аєр, Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Ярмолюк (Янельт, 66), Нергор, Дамсгор — Мбемо, Вісса, Шаде

Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Чалоба, Гюсто — Кайседо, Фернандес — Мадуеке (Нету, 59), Дьюзбері-Голл (Палмер, 59), Санчо — Нкунку (Джексон, 46)

Попередження: ден Берг — Гюсто, Адарабіойо, Фернандес.

У другій грі Тоттенгем переміг Саутгемптон з рахунком 3:1.

Перемогу "шпорам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Бреннана Джонсона, який оформив дубль у першому таймі. У "святих" єдиний м'яч наприкінці другого тайму забив Матеуш Фернандеш, після чого остаточну крапку у матчі поставив Матіс Тель.

Тоттенгем — Саутгемптон 3:1

Голи: Джонсон, 13, 42, Тель, 90+6 (пен) - Фернандеш, 90.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Спенс — Бергвалль, Бентанкур (Матар Сарр, 57), Меддісон — Джонсон, Соланке, Сон (Одобер, 57).

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Арібо (Смоллбоун, 64) — Вокер-Пітерс, Угочукву, Фернандеш, Меннінг — Діблінг, Сулемана — Арчер.

Попередження: Порро — Угочукву.