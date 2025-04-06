Англія

Втрата для Марески.

Центральний захисник лондонського Челсі Веслі Фофана через травму пропустить залишок поточного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".

Зазначається, що 24-річний француз переніс операцію на задній поверхні стегна. Гравець почне відновлюватися і протягом найближчих тижнів пройде курс реабілітації під керівництвом медичного персоналу клубу в Кобхемі.

Захисник зазнав пошкодження безпосередньо перед матчем АПЛ проти Тоттенгема (1:0), через що він в останній момент випав із заявки "синіх".

Цього сезону Веслі Фофана через різноманітні травми відіграв за Челсі лише 14 матчів.

Раніше повідомлялося, що Челсі претендує на нападника аутсайдера АПЛ.