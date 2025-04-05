Англія

Англієць може піти на підвищення.

Нападник Іпсвіч Таун Ліам Делап влітку може змінити клубну прописку. Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, 22-річним англійцем цікавляться лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед. В контракті форварда буде активована сума відступних в розмірі 40 млн. євро в разі якщо Іпсвіч вилетить за підсумками цього сезону з АПЛ. Наразі команда Делапа посідає 18 місце в чемпіонаті Англії, відстаючи від рятівної 17 позиції на цілих дев'ять очок.

Зазначається, що технічному директору Джейсону Вілкоксу та голові скаутської служби МЮ Крістоферу Вівеллу стало очевидно, що потрібен ще один нападник і саме Делап на їх думку ідеально підходить для "червоних дияволів".

В свою чергу Челсі також уважно стежить за ситуацією навколо молодого форварда, але керівництво "синіх" розглядає його в якості запасного варіанту.

Цього сезону Ліам Делап відіграв за Іпсвіч Таун 32 матчі, забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі.