Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 6 квітня 2025 року.

У рамках 31-го туру АПЛ-2024/25 Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті не виявили сильнішого на Олд Траффорд.

Колективи Рубена Аморіма й Пепа Гвардіоли провели насичене протистояння, але так і не зуміли порадувати результативними ударами. Це перша з грудня 2020 року безгольова нічия в дербі Манчестера.

МЮ йде 13-м у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як МС перебуває на п'ятій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті в рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 0:0



Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр (Лінделеф, 58), Мазрауї — Далот, Каземіро, Угарте (Маунт, 71), Доргу — Фернандеш, Гарначо — Гойлунн (Зіркзе, 71).



Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі (Льюїс, 74) — Гюндоган (Гріліш, 74), Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Фоден (Доку, 57) — Мармуш.



Попередження: Далот, Маунт, Йоро — Діаш, Б. Сілва