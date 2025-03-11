Італія

Французький форвард почувається комфортно в Турині, але про повноцінний трансфер говорити зарано.

Нападник Рандаль Коло Муані, права на якого належать Парі Сен-Жермен, може залишитися в Ювентусі після завершення поточної орендної угоди влітку 2025, але багато залежатиме від того, хто очолюватиме команду в наступному сезоні. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, наразі 26-річний форвард відчуває себе комфортно в Турині, а його оренда проходить вельми успішно.

Утім, Ювентус не має опції викупу гравця в ПСЖ, тому можливий трансфер доведеться обговорювати окремо влітку. За ситуацією навколо майбутнього Коло Муані уважно стежать інші європейські клуби.

Зазначимо, що з моменту свого переходу з ПСЖ взимку цього року Рандаль Коло Муані провів за Ювентус 10 матчів, в яких він забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.