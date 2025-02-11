У "старої синьйори" буде опція викупу футболіста.
Рандаль Коло-Муані, Getty Images
11 лютого 2025, 12:19
Нападник ПСЖ Рандаль Коло-Муані, який виступає за Ювентус на правах оренди, може продовжити представляти "стару синьйору" у наступному сезоні. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво туринського клубу планує продовжити оренду 26-річного француза на наступний сезон.
Також у контракт буде включено опцію викупу футболіста за певних умов.
Коло-Муані перебрався до ПСЖ минулого місяця і вже встиг забити п'ять голів у трьох поєдинках.
Після 24 турів Ювентус набрав 43 очки та посідає п'яте місце у Серії А.