Італія

Француз із нагороди увірвався до італійської Серії А.

Форвард Ювентуса Рандаль Коло Муані, якого туринці орендували у ПСЖ, визнаний найкращим гравцем лютого в Серії А.

Француз забив чотири голи та віддав один асист у чотирьох лютневих матчах.

Коло Муані випередив у голосуванні Анхеліньо (Рома), Ніко Паса (Комо), Крістіана Пулішича (Мілан), Матео Ретегі (Аталанта) та Маттіа Дзакканьї (Лаціо).

Раніше повідомлялось, що Ювентус планує продовжити оренду Коло-Муані.