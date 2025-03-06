Француз із нагороди увірвався до італійської Серії А.
Рандаль Коло-Муані, Getty Images
06 березня 2025, 17:32
Форвард Ювентуса Рандаль Коло Муані, якого туринці орендували у ПСЖ, визнаний найкращим гравцем лютого в Серії А.
Француз забив чотири голи та віддав один асист у чотирьох лютневих матчах.
Коло Муані випередив у голосуванні Анхеліньо (Рома), Ніко Паса (Комо), Крістіана Пулішича (Мілан), Матео Ретегі (Аталанта) та Маттіа Дзакканьї (Лаціо).
Раніше повідомлялось, що Ювентус планує продовжити оренду Коло-Муані.