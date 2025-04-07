Англія

Футболіст може повернутись до Сіті.

Манчестер Сіті проявляє інтерес до повернення 22-річного атакувального півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса. Головний тренер Сіті Пеп Гвардіола високо оцінює прогрес гравця та має "серйозні надії" на його підписання, повідомляє TEAMtalk.

Роджерс приєднався до Астон Вілли в лютому 2024 року з Мідлсбро за суму 15 мільйонів фунтів. У своєму другому сезоні за Віллу він забив 12 голів та зробив 11 результативних передач у всіх змаганнях, що привернуло увагу кількох топклубів.

Астон Вілла не бажає розлучатися з Роджерсом, тому для його підписання Манчестер Сіті доведеться зробити "значну пропозицію".

Варто зазначити, що Роджерс вже був у системі Манчестер Сіті з 2019 по 2023 рік, перш ніж перейти до Мідлсбро.