Англія

Кевін Де Брюйне оголосив, що в кінці сезону покидає Манчестер Сіті. Football.ua — про великі 10 років бельгійця в АПЛ.

Одні футболісти отримують любов за спалахи ефектності, інші – заслуговують визнання своєю стабільністю, дехто закарбовується в пам'яті "гравцем великих матчів", а хтось входить в історію грандіозною статистикою. Виділити Кевіну Де Брюйне лише одну нішу буде злочинно, він досяг величі в усіх аспектах.

Де Брюйне оголосив, що залишить Манчестер Сіті після закінчення сезону

6 чемпіонств за 8 останніх сезонів – Де Брюйне та Гвардіола зробили Манчестер Сіті гегемоном АПЛ. Кевін завжди мав особливий статус у команді з карт-бланшем на магію. Пеп вимагає зробити десяток-другий передач перед створенням моменту: щоб покращити позицію, щоб мінімізувати ризик втрат. Бельгійця це не стосується. Йому байдуже на структуру і розташування суперників, він знайде маленький коридор і пошле м'яч за недосяжною траєкторією.

Де Брюйне став синонімом слова асист. Дебютувавши за Сіті у 2015-му, він віддав 117 гольових передач і створив 827 моментів тільки в матчах чемпіонату. Для розуміння масштабу досягнення можна вийти за межі АПЛ – бельгієць за ці 10 років організував більше передач під удари в топ-5 лігах, ніж Мессі та Мюллер.

Агуеро, Стерлінг, Марез, Голанд – бомбардири змінювались, а Кевін продовжував ідеально викочувати на ворота. "Від мене вимагається тільки вдарити по м'ячу, він зробить все інше", – казав раніше Агуеро (19 голів з його асистів). "Я навіть не дивлюсь на нього, бо й так знаю, куди піде пас", – каже зараз Голанд (13 голів з його асистів).

Кевіна неможливо прочитати чи закрити. Він загострює з будь-якої зони, будь-якою ногою і будь-яким типом передач. Перша асоціація з Де Брюйне – крос з правого кута штрафного майданчика на дальню стійку. А скільки ще пасів у розріз, коли м'яч прилітає точно в ногу партнеру... А які приховані передачі, коли здається, що Кевін думає втричі швидше за всіх на полі... Якщо незручно – виріже шведою.

"Кожен може щось придумати, віддати асист-другий. Але стільки років поспіль у стількох матчах? Ось що робить його унікальним", – каже Пеп Гвардіола.

"Я ніколи не бачив, щоб футболіст настільки точно все виконував на такій швидкості. Він летить 33 кілометри на годину і все одно віддає пас на 30 метрів повз двох суперників в ідеальну точку", – захоплюється Мікель Артета.

Де Брюйне підривав позиційні атаки Манчестер Сіті пасами в дотик і давав додатковий імпульс контрвипадам. Класно виконував стандарти та не забував бити сам. Майстер асистів ще й встиг покласти 70 голів в АПЛ, а 29 з них – з-за меж штрафного.

Важко виділити один хайлайт Де Брюйне в Манчестер Сіті. В голові пролітають десятки епізодів: хтось згадає той легендарний асист на Сане проти Стока, хтось – гол Реалу в Лізі чемпіонів, хтось – покер у ворота Вулверхемптона, а хтось – ту красу на полі Ньюкасла. Великі матчі не забирали в Кевіна магію. У п'ятірці його улюблених суперників по АПЛ опинились Арсенал (8 голів + 4 асисти) та Ліверпуль (4 голи + 7 асистів).

У Кевіна не склалось із Золотим м'ячем. Він навіть не був близьким – лише раз потрапив у трійку в 2022-му, програвши з космічним розривом Бензема. Не вистачило медійки та успіхів зі збірною, не склався пасьянс. Обидва фінали Ліги чемпіонів обірвались для Де Брюйне через травми, а найсильніший індивідуальний сезон-2019/20 виявився невдалим для команди та припав на коронавірус, коли ЗМ взагалі не вручали.

Зрештою вік взяв своє. Сезон з треблом Кевін дотягнув з ризиком важкої травми, дві останні осені лікувався. І якщо раніше навесні КДБ разом з Манчестер Сіті завжди виходив на пік, то тепер Пеп залишає капітана в запасі на деякі важливі матчі. Бельгієць не такий різкий і продуктивний.

Кевін навіть у цьому сезоні лідирує в АПЛ за кількістю створених моментів на 90 хвилин (дані за 30 турів, до недільного дербі). 33-річний Кевін, який відчутно здав! В найсильнішій лізі світу! На фоні менш інтенсивного чемпіонату спад міг би залишитись невідчутним.

Де Брюйне безумовно вписав себе в історію АПЛ. Тільки Фабрегас створив більше моментів у чемпіонаті Англії в період збору детальної статистики, тільки Гіггз віддав більше гольових передач, тільки Анрі на рівні з Кевіном, маючи 20 асистів за сезон.

Велич чомусь не можна осягнути без порівняння. Чи є він найкращим хавбеком Прем'єр-ліги? Чи входить у топ-3? Вболівальники відразу згадають легенду свого клубу: Джеррард, Лемпард, Вієйра, Скоулз. Спокійний і небагатослівний Кевін схожий на Пола не тільки кольором волосся. Можливо, десятиліття елітного футболу достатньо для потрапляння в пантеон. Можливо, потрібен ще мішок харизми, щоб бути першим на вустах фанів.

Для Манчестер Сіті він ікона: шість чемпіонських титулів, два Кубки Англії, п'ять Кубків ліги та перемога в Лізі чемпіонів. На честь Давіда Сільви, Серхіо Агуеро та Венсана Компані спорудили статуї біля стадіону. Кевін Де Брюйне неодмінно отримає свою. "Можу поставити великі гроші, що це станеться", – впевнений Гвардіола.

Де Брюйне поїде догравати за мільйонну пенсію в Саудівську Аравію чи МЛС, а нам залишається згадувати елегантні асисти та переосмислювати його вплив на футбол.