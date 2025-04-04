Італія

Англієць не знає свого майбутнього.

Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер, який наразі виступає за італійський Мілан на правах оренди, висловився про своє майбутнє. Його слова наводить Football Italia.

"Прощатися завжди важко. Після того як я попрощався, Гвардіола встав і сказав мені дуже приємні слова, просто подякувавши за все. Але послухайте, це ще не кінець, я просто в оренді тут і маю взяти це до уваги.

Я можу повернутися, очевидно, обидві сторони повинні дійти згоди до кінця сезону. Глава ще не повністю закрита, проте подивимося, що буде далі", — заявив Вокер.

Кайл Вокер приєднався до Мілана в січні, 2025 року. За цей час він відіграв за "россонері" 11 матчів, не відзначившись результативними діями.