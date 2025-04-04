Англієць не знає свого майбутнього.
Кайл Вокер, getty images
04 квітня 2025, 17:44
Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер, який наразі виступає за італійський Мілан на правах оренди, висловився про своє майбутнє. Його слова наводить Football Italia.
"Прощатися завжди важко. Після того як я попрощався, Гвардіола встав і сказав мені дуже приємні слова, просто подякувавши за все. Але послухайте, це ще не кінець, я просто в оренді тут і маю взяти це до уваги.
Я можу повернутися, очевидно, обидві сторони повинні дійти згоди до кінця сезону. Глава ще не повністю закрита, проте подивимося, що буде далі", — заявив Вокер.
Кайл Вокер приєднався до Мілана в січні, 2025 року. За цей час він відіграв за "россонері" 11 матчів, не відзначившись результативними діями.