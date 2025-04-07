Англія

Втім, команда в кроці від чемпіонства.

Після поразки Ліверпуля від Фулгема з рахунком 2:3 півзахисник Алексіс Мак Аллістер підкреслив, що, попри думку деяких людей про завершення сезону, команда усвідомлює, що боротьба триває.

"Я думаю, багато хто каже, що ця Прем'єр-ліга вже завершена, але в роздягальні ми знаємо, що це не так. У нас попереду ще багато ігор, і всі вони дуже складні в такій лізі, як ця. Кожен бореться за щось. Ми повинні переконатися, що граємо так, як ми вміємо, і не повторювати помилок, які зробили сьогодні.​

Ми знаємо, що зробили багато помилок, але ми повернемося сильнішими", — сказав аргентинець.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фулгем — Ліверпуль.