Англія

Уругваєць може стати заміною ван Дейку.

Англійський Ліверпуль виявляє інтерес до центрального захисника каталонської Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" розглядає 26-річного уругвайця в якості потенційної заміни капітану команди Вірджілу ван Дейку у якого влітку закінчується контракт з мерсисайдським клубом.

Зазначається, що "блаугранас" зацікавлений у трансфері вінгера Ліверпуля Луїса Діаса, що може посприяти можливому обміну між англійським та іспанським клубами.

Чинна трудова угода уругвайця з каталонцями розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Рональд Араухо через травму відіграв за Барселону лише 15 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга подасть апеляцію щодо реєстрації Ольмо та Віктора.