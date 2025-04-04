Іспанія

Скандальні історії навколо реєстрації футболістів "блаугранас" продовжуються.

Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті опублікувала заяву про намір негайно оскаржити рішення Вищої ради зі спорту (CSD), яка задовольнила апеляцію футболістів Барселони Дані Ольмо та Пау Віктора.

Раніше Барселона виграла апеляцію через відмову реєструвати гравців до кінця сезону з боку Ла Ліги та Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).

"Ла Ліга підтверджує свою прихильність до законності, конкурентної справедливості та об'єктивного застосування правил у сфері економічного контролю та реєстрації гравців, тому Ла Ліга не вважає вищезгадане рішення законним і негайно оскаржить його", — сказано в заяві Ла Ліги.

У той же час Барселона опублікувала свою заяву, в якій впевнена, що вона по праву виграла апеляцію з реєстрації гравців.

"Вища спортивна рада задовольнила апеляцію Дані Ольмо, Пау Віктора та Барселони 7 січня, і анулювала договір, досягнутий Комітетом з моніторингу координаційної угоди між Іспанською федерацією футболу та Ла Лігою.

Згідно з заявою CSD, під час та після цього розгляду аргументів сторін було чітко та безперечно встановлено, що Комітет не мав повноважень приймати рішення щодо початкової реєстрації гравців.

Таким чином, Ольмо та Віктор зберігають свої діючі ліцензії і можуть виступати до кінця сезону", — йдеться у заяві "блаугранас".

Після 29 турів Барселона очолює Ла Лігу, випереджаючи Реал на три очки. Свій наступний матч "блаугранас" проведуть проти Бетіса — гра відбудеться завтра, 5 квітня, о 22:00 за Києвом.