Англія

У клубу виникли проблеми з новим контрактом французького захисника.

У Ліверпуля виникли труднощі з продовженням контракту з центральним захисником Ібраїмою Конате. Переговори тривають з жовтня 2024 року, але наразі не досягнуто згоди. ​

Конате, чий чинний контракт діє до червня 2026 року, привернув увагу таких клубів, як ПСЖ та Реал. Відомо, що Ліверпуль не встановлював офіційної ціни на гравця, але потенційні покупці вважають, що сума трансферу може перевищувати 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що переговори з Конате просуваються добре, і клуб був близький до укладення нової угоди. Однак, станом на січень 2025 року, Конате підтвердив, що, хоча йому запропонували новий контракт понад три місяці тому, він ще не підписав його, оскільки зосереджений на поточних виступах.

Наразі майбутнє Конате в Ліверпулі залишається невизначеним, і клубу необхідно вирішити, чи продовжувати переговори про новий контракт або розглянути можливість його продажу в літнє трансферне вікно.

У поточному сезоні Конате взяв участь у 23 матчах АПЛ.