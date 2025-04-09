Англія

На тлі майбутнього відходу капітана влітку "містяни" перебувають у пошукаї нового лідера півзахисту.

Манчестер Сіті активно готується до життя без свого багаторічного лідера та легендарного куратора атак Кевіна Де Брюйне, який оголосив про свій майбутній відхід наприкінці сезону.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, серед головних кандидатів на заміну 33-річному зірковому бельгійцю у таборі "містян" наразі визначили двох гравців. Мова йде про Моргана Гіббса-Вайта із Ноттінгем Форест та Флоріана Віртца із леверкузенського Баєра.

Хоча клуб ще не визначився з остаточними пріоритетами, новий спортивний директор Уго Віана, який офіційно розпочав роботу цього тижня, буде відігравати ключову роль у трансферній політиці клубу. Головне питання: чи Сіті точно підписуватиме прямого наступника Де Брюйне, чи довіритися нинішньому складу, зокрема Філу Фодену.

Морган Гіббс-Вайт, якому 25 років, провів сильний сезон: 5 голів та 9 асистів у 27 матчах АПЛ. Він уже дебютував за збірну Англії та є лідером сенсаційного Фореста не лише за статистикою, а й за характером — часто виходить на поле з капітанською пов'язкою.

Флоріан Віртц, 21-річний плеймейкер Баєра, вважається одним із найталановитіших молодих гравців Європи. У сезоні-2023/24 він став гравцем року Бундесліги, допомігши команді виграти чемпіонат без жодної поразки. На його рахунку — 56 голів і 63 асисти в 191 матчі, а вартість трансферу оцінюється в 150 мільйонів євро.

Контракт Віртца з Баєром діє до 2027 року, однак переговори про потенційне продовження угоди ще тривають. Серед інших претендентів на футболіста — мюнхенська Баварія.