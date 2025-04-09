Англія

Клаусула нападника знизиться до 30 млн фунтів стерлінгів у разі вильоту Іпсвіча до Чемпіоншипу.

Манчестер Юнайтед і Челсі зацікавлені у підписанні Ліама Делапа — 22-річного форварда, який проводить сильний сезон в АПЛ у складі одного з аутсайдерів чемпіонату Іпсвіча. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, якщо "трактористи" вилетять з елітного дивізіону, клаусула англійського гравця знизиться до 30 млн фунтів стерлінгів.

Делап перейшов до Іпсвіча з Манчестер Сіті за 15 млн фунтів стерлінгів (+5 млн бонусами) після підвищення клубу в класі, і вже забив 12 голів у 33 матчах. Але наразі команда Кірана Маккенни знаходиться у зоні вильоту, відстаючи на 12 очок від рятівного 17-го місця.

Манчестер Сіті зберіг 20% від майбутнього продажу Делапа, але не планує активувати опцію викупу. Тим часом Юнайтед і Челсі активно слідкують за ситуацією, маючи кадрові зв’язки з колишнім клубом гравця, що може допомогти у перемовинах.

До інших зацікавлених клубів входять також Ньюкасл і Ліверпуль, але їхній інтерес не є таким сильним, як у вищезгаданих клубів. Делап прагне регулярної ігрової практики в АПЛ, що робить його відкритим до зміни клубу влітку.