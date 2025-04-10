Англія

Зараз у складі "містян" тільки один виступаючий на цій позиції гравець.

До планів Манчестер Сіті на літнє трансферне вікно-2025 входить придбання нового правого захисника, передає журналіст Фабріціо Романо.

Уго Віана, який стане спортивним директором "містян" влітку, працював над пошуками потрібного клубу виконавця.

Зараз у Манчестер Сіті тільки один номінальний правий захисник — Ріко Льюїс. У той же час в орендах до кінця сезону-2024/25 перебувають Кайл Вокер (Мілан) та Ісса Каборе (Вердер).

Раніше повідомлялося, що в МС визначилися з двома головними кандидатами на заміну Де Брюйне.

Також нагадаємо, що через участь "містян" і Челсі в Клубному чемпіонаті світу в АПЛ наступного літа буде два трансферних вікна.